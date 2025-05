video suggerito

Festa scudetto 26 maggio, vietati spray, bottiglie e botti a Napoli: multe da 500 euro. L'ordinanza

A cura di Pierluigi Frattasi

Vietati la vendita e l'uso di fuochi di artificio, spray e bombolette urticanti e al peperoncino e bevande in bottiglie e lattine durante la festa dei quarto scudetto del Napoli, per la giornata di domani, lunedì 26 maggio 2025, in occasione della sfilata dei bus scoperti con la squadra azzurra, campione d'Italia in via Caracciolo. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza numero 7 con i nuovi divieti, che scatteranno alle ore 9,00 e dureranno fino a cessate esigenze in tutta l'area dello show, dal Lungomare a Fuorigrotta. Il provvedimento è stato varato in collaborazione con la Questura di Napoli, che ha richiesto, tra le altre cose, il divieto di vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum. Si rischiano multe fino a 500 euro se si trasgredisce all'ordinanza.

Ok alla festa e al divertimento, insomma, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto della SSC Napoli, avrà luogo sul Lungomare di Napoli la sfilata dei calciatori a bordo di pullman scoperti, ma nella massima sicurezza. Lo spettacolo andrà in scena alle ore 15,00 e durerà circa due ore e mezza. I bus sfileranno dal Molo Luise, a Mergellina, fino a piazza Vittoria. Per l'occasione, il Comune ha predisposto un apposito piano traffico, con la chiusura di diverse strade.

I divieti del Comune per la festa scudetto

Le ordinanze sindacali 6 e 7, firmate dal primo cittadino il 24 maggio, hanno disposto dalle ore 9,00 e fino a cessate esigenze di lunedì 26 maggio 2025, nell'area del lungomare interessata ricompresa tra via Acton (altezza galleria Vittoria – Zona Est) ed il quartiere Fuorigrotta (altezza galleria Laziale e galleria Quattro Giornate – Zona Ovest):

il divieto di vendita e consumo (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta,

il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici e in genere, artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti,

La vendita e il possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum ( spray al peperoncino ) dalle ore 9,00 e fino a cessate esigenze di lunedì 26 maggio 2025, nell'area del lungomare interessata ricompresa tra via Acton (altezza galleria Vittoria – Zona Est) ed il quartiere Fuorigrotta (altezza galleria Laziale e galleria Quattro Giornate – Zona Ovest);

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.