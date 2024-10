video suggerito

"Festa Madonna di Pompei ad Aversa", manifesti in città, ma il vescovo smentisce: "Non è religiosa" La Diocesi di Aversa si dichiara "estranea" ai manifesti per i Solenni festeggiamenti in onore alla Madonna di Pompei organizzati in città dal 4 al 7 ottobre.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Sacra Icona della Madonna del Rosario di Pompei, Immagine di repertorio

Manifesti per la Festa della Madonna di Pompei affissi nella città di Aversa, in provincia di Caserta. Ma la Diocesi, guidata dal Vescovo monsignor Angelo Spinillo, smentisce: "Siamo sconcertati dalla pretesa di definire ‘religiosa' l'organizzazione di festeggiamenti che, come si evince dai programmi pubblicizzati, mira a realizzare esclusivamente momenti di festa di piazza", dichiarando la propria estraneità all'iniziativa.

La Diocesi di Aversa: "Estranei ai festeggiamenti del 4-7 ottobre"

Ed è giallo nella città del Casertano, dove i devoti della Madonna del Rosario sono tantissimi, per i manifesti affissi in città.

La Diocesi di Aversa, in una nota, dichiara di aver "appreso dai manifesti affissi da ignoti e privi di qualsiasi forma di identificazione degli organizzatori, che, per i prossimi giorni 4-7 ottobre 2024 nella nostra città sono organizzati dei "Solenni festeggiamenti in onore alla Madonna di Pompei".

Ed afferma:

la propria, assoluta estraneità all'organizzazione di tali festeggiamenti nei quali non riconosce il rispetto di alcuna delle indicazioni emanate dalla Curia vescovile per la celebrazione di una festa religiosa. La Diocesi di Aversa dichiara, inoltre, il proprio sconcerto davanti alla pretesa di definire "religiosa" l'organizzazione di festeggiamenti che, come si evince dai programmi pubblicizzati, mira a realizzare esclusivamente momenti di festa di piazza. Nella tradizione della Chiesa Cattolica, pur con tanta fatica, le feste sono state promosse e vissute dai fedeli con il solo intento di promuovere la fede ed un'autentica devozione nella carità. Con l'occasione, si ribadisce che nessun comitato, che non sia espressione di una comunità parrocchiale, potrà essere riconosciuto dalla Diocesi.

A Pompei i preparativi per la supplica del 6 ottobre

Al Pontificio Santuario di Pompei, intanto, fervono i preparativi per la cerimonia della Supplica alla Madonna del Rosario che si terrà domenica 6 ottobre prossimo.

Alle 18 di domani, venerdì 4 ottobre, antivigilia della Supplica, vivremo il rito tradizionale della Discesa del Quadro, presieduto dall'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Insieme reciteremo il Santo Rosario e saranno benedette le corone dei fedeli.Alle 19, per l'Anno della Preghiera in preparazione al Giubileo 2025, Don Antonio Protano, parroco del Sacro Cuore di Gesù, a Pompei, presiederà la Santa Messa, animata dalla Schola Cantorum "Valpompeiana': diretta da Sandra lozzino. Alle 19.45 l'Adorazione Eucaristica in comunione con la Rete Mondiale della Preghiera del Papa.