La spettacolare scalata dei vigili del fuoco sul Liceo Genovesi per la festa di Santa Barbara a Napoli

Festa di Santa Barbara dei vigili del fuoco a Napoli. I pompieri si arrampicano sulla facciata del Liceo Genovesi in piazza del Gesù.
A cura di Pierluigi Frattasi
Il tricolore sulla facciata del Liceo Genovesi / Foto Fanpage.it
Festa di Santa Barbara spettacolare a Napoli, dove i vigili del fuoco, in occasione della celebrazione della loro santa patrona, hanno scalato la facciata del Liceo classico Antonio Genovesi in piazza del Gesù. Le celebrazioni per il 4 dicembre sono in corso in tutta l'Italia. Ma quelle di Napoli questa volta sono state particolarmente scenografiche. Dall'istituto superiore è stato calata una enorme bandiera tricolore, simbolo dell'Italia. Mentre in piazza, al di sotto dell'obelisco della Madonna Immacolata, la banda musicale ha suonato l'Inno di Mameli, assieme ad altre musiche patriottiche e del repertorio classico, compreso un tributo a Ennio Morricone. Santa Barbara è la Vergine e martire, Patrona dei Vigili del fuoco, della Marina Militare, del Corpo di Artiglieria e del Genio Militare e si celebra ogni anno il 4 dicembre.

Bandiera tricolore gigante in piazza del Gesù

A Napoli sono state varie le iniziative organizzate dal Comando dei Vigili del Fuoco, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, per la celebrazione della Festa di Santa Barbara. Altre iniziative sono state realizzate anche ai Campi Flegrei, dove i caschi rossi sono impegnati quotidianamente anche per i controlli legati al fenomeno del bradisismo. I vigili del fuoco torneranno in piazza del Gesù lunedì 8 dicembre per la Festa dell'Immacolata. In quell'occasione, infatti, i pompieri salgono con l'autoscala fino alla cima dell'obelisco, per posizionare l'omaggio floreale tra le braccia della Vergine Maria. Di solito si tratta di rose bianche. Ci saranno anche il Cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, il sindaco Gaetano Manfredi, e le massime istituzioni cittadine.

Attualità
Cultura e tradizioni
