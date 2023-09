Festa di San Gennaro a San Gregorio Armeno, sfilate, stand e tammorra ai Decumani Il 19 settembre a via San Gregorio Armeno partirà la prima edizione di “Sangue Nuosto, San Gregorio Armeno incontra San Gennaro”, organizzata dalle botteghe dei presepi.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Festa di San Gennaro sbarca per la prima volta a San Gregorio Armeno. Nella storia strada dei presepi del centro storico, martedì 19 settembre 2023, andrà in scena la prima edizione di "Sangue Nuosto, San Gregorio Armeno incontra San Gennaro", una kermesse con musica, stand enogastronomici e spettacoli organizzata dall'associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, che riunisce i maestri presepiai e pastorai. Durante l'evento sarà ricordato con un minuto di silenzio il giovane musicista Giovanbattista Cutolo, ucciso a 24 anni in piazza Municipio il 31 agosto scorso.

A via San Gregorio Armeno prima festa dedicata a San Gennaro

“Le Botteghe di San Gregorio – racconta Enzo Capuano, presidente dell'associazione dei bottegai – si organizzano finalmente dopo anni per la festa di San Gennaro. Il 19 settembre dalle 17 partirà la prima edizione di ‘Sangue Nuosto – San Gregorio incontra San Gennaro’. Promuoveremo questa festa di strada attraverso canti e balli popolari con tanti artisti".

"Sarà una festa bellissima per il nostro Patrono San Gennaro – prosegue Capuano – Ormai a San Gregorio Armeno stiamo recuperando sempre di più la memoria, organizzando iniziative sempre valide, dalla festa di San Gaetano qualche settimana fa, a quella di San Gennaro oggi, arriveremo a breve alla festa di San Gregorio. Insomma, tanti gli eventi che servono per coinvolgere finalmente il popolo e l’arte napoletana a tutto tondo, per tutelare la nostra cultura da una globalizzazione sterile".

Il programma della kermesse del 19 settembre

Qual è il programma della festa "Sangue Nuosto, San Gregorio Armeno incontra San Gennaro"?

Il 19 settembre ci sarà uno spettacolo che partirà da piazza San Lorenzo alle ore 17,00 attraversando le botteghe, con la sfilata del gruppo popolare ‘Terra e Lavoro’, con ‘Voce e Tammorre’, fino agli “Echi del Mediterraneo”, passando per lo spettacolo di marionette de “le Guarattelle”. Ci saranno anche i Soulpalco, il duo Vento di Mare e la voce popolare del gruppo “Marcello Colasurdo Paranza”. Si mangeranno pietanze tipiche della festa di San Gennaro, grazie alla Locanda Seggio del Popolo, accompagnato dal vino del Ciglio del Gatto. Altri eventi sono in programma fino al 30 settembre.