Festa di San Gennaro 2021, si accendono le luci in via Duomo: la cattedrale è uno spettacolo Accese le luci a via Duomo per la Festa di San Gennaro 2021 di domenica 19 settembre. Per il terzo anno consecutivo, la Camera di Commercio di Napoli, guidata dal presidente Ciro Fiola, ha illuminato di nuovo via Duomo in occasione della ricorrenza. Le luminarie sono state accese oggi, alle ore 19,30.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via Duomo si illumina a festa per San Gennaro. Accese le luci nella strada della Cattedrale per la ricorrenza del Santo Patrono, domani, domenica 19 settembre. Per il terzo anno consecutivo, la Camera di Commercio di Napoli, guidata dal presidente Ciro Fiola, ha offerto le luminarie così come avvenuto già nel 2019 e nel 2020. Tanti turisti oggi pomeriggio hanno assistito alla cerimonia dell'accensione delle luci, alla presenza dell'arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia e del presidente dell'ente camerale Ciro Fiola. L'iniziativa ha l'obiettivo di restituire anche ai commercianti della zona l'opportunità di trasformare la ricorrenza religiosa in occasione di promozione.

Una festa estesa anche al vicino vicolo di San Gregorio Armeno, la storia strada dei presepi del centro storico, dove si sta organizzando il brindisi per San Gennaro, col supporto di Salvatore Piccolo del gruppo MegaMercato e il giovane imprenditore Gino Brillante dell'azienda El Bibitaro. L'associazione Botteghe di San Gregorio Armeno festeggerà a Via San Gregorio Armeno il Santo patrono offrendo ai visitatori vino rosso e taralli artigianali.

Il brindisi si terrà domani domenica 19 Settembre 2021, dopo la cerimonia del prodigio dello scioglimento del sangue, e oltre a vino rosso e taralli sarà offerto anche del buon caffè Motta, sponsor ufficiale delle botteghe di San Gregorio Armeno. "Vogliamo dimostrare – commentano Salvatore e Gino che "fare rete" tra eccellenze del territorio è possibile. Noi ci siamo". Sulla stessa lunghezza d'onda il Presidente degli operatori di SG Armeno Gabriele Casillo e Ovidio Attanasio che promettono altri eventi in attesa del Natale, che vedranno sempre e di più coinvolti chi ama Napoli e tutto il Sud.