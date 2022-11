Festa di Halloween con mille persone in un locale con capienza massima 450: arrivano i carabinieri Oltre mille persone per festeggiare Halloween in un locale dalla capienza massima di 450 persone, altre mille all’esterno in fila per poter entrare. Arrivano i carabinieri e sgomberano tutto, denunciato il titolare.

Una discoteca con capienza massima di 450 persone è stata sfollata dai carabinieri a Pollena Trocchia, nel Napoletano: all'interno c'erano mille persone, molte delle quali sotto i 18 anni, con altre mille all'esterno in attesa di poter entrare. Una festa di Halloween che poteva avere esiti ben diversi: i carabinieri hanno sgomberato tutto e denunciato il titolare, segnalando anche la struttura che ora verrà chiusa.

La vicenda è accaduta ieri sera, notte di Halloween, in una discoteca su via Giuseppe Garibaldi a Pollena Trocchia, nella provincia vesuviana di Napoli. Qui i carabinieri di Torre del Greco hanno notato una enorme fila di giovani all'esterno del locale, molti dei quali al di sotto della maggiore età. I giovani non avevano acquistato il biglietto in anticipo ed erano dunque fuori in fila, in attesa di poter acquistare il biglietto e poter entrare. La fila era tale che la strada era di fatto "bloccata" dal fiume di persone in attesa. A quel punto però i carabinieri hanno provato a vederci chiaro.

Entrati nel locale, che ha una capienza massima di 450 persone, ne hanno trovate mille, quante quelle che si trovavano all'esterno senza biglietto. E così a quel punto sono intervenuti: il locale è stato sgomberato, mentre all'esterno i giovani sono stati invitati ad andarsene e liberare la strada. Il titolare del locale, un 39enne di Cercola già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà, mentre è stato anche avviato l'iter per la chiusura dell'attività.