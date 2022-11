Festa a Salerno per i 103 anni di Padre Francesco Cavallo, l’esorcista più anziano d’Italia Missionario saveriano negli Stati Uniti d’America e in Sierra Leone, è stato nominati esorcista nel 1979.

A cura di Pierluigi Frattasi

Festa a Salerno per i 103 anni di Padre Francesco Cavallo, l'esorcista più anziano d'Italia. Il sacerdote della comunità dei Missionari Saveriani è nato, infatti, oltre un secolo fa e precisamente il 16 novembre 1919. Anche se la sua nascita fu registrata solo il 2 gennaio 1920 all'anagrafe di Bari, un ritardo non inconsueto in quel tempo. All'epoca l'Italia era ancora una monarchia, il Re era Vittorio Emanuele III e il presidente del consiglio era Francesco Saverio Nitti. Mentre sul soglio pontificio sedeva Papa Benedetto XV. La comunità saveriana di Salerno ha espresso grande gioia per il 103esimo compleanno di Padre Cavallo.

Missionario in Usa e Africa

Padre Cavallo ebbe la vocazione a 18 anni, come ha raccontato all'Avvenire alcuni anni fa. Scelse fin da subito la via del missionario, lontano dalla terra natia e dagli affetti familiari. In seminario a Ravenna, prese i tre voti nel 1941, assieme a quello di andare in missione. Dopo gli studi di teologia e filosofia a Parma, nel 1947 fu ordinato sacerdote. Inviato prima a Boston, negli Stati Uniti d'America, per 13 anni, quindi in Sierra Leone, in Africa. Poi il rientro in Italia come maestro di novizi.

Nominato esorcista nel 1979

Padre Cavallo è stato nominato esorcista nel 1979 da monsignor Giovanni Bianchi, vescovo di Pescia, in Toscana. Incarico poi confermato dal altri vescovi. È stato esorcista in Toscana, nel Santuario di Montevergine e in quello di Pompei. Nel corso del suo lungo sacerdozio – è autore anche di testi di spiritualità – ha incontrato San Pio da Pietrelcina, il Beato Giustino Russolillo, la venerabile madre Gemma Eufemia Giannini.