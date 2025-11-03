Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il 18enne colpito da proiettile domenica notte: “Ucciso per errore”

Pasquale Nappo, 18 anni, la vittima

Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il ragazzo di 18 anni morto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre a Boscoreale, nel Napoletano, colpito da un proiettile esploso da un commando in piazza Pace, nel centro della città. Secondo il padre del 18enne, si sarebbe trattato di un errore e suo figlio sarebbe stato colpito per sbaglio. Per la morte del ragazzo, due giovani di 18 e 23 anni si sono consegnati ai Carabinieri. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata questa mattina, lunedì 3 novembre, ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di entrambi. Dispositivo che poi dovrà passare al vaglio del gip per l'eventuale conferma. Sul fatto indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata coordinato della Procura.

I familiari: "Ucciso per errore"

I familiari di Pasquale chiedono verità e giustizia. Sono distrutti dall'accaduto. "Mio figlio è sempre stato un ragazzo tranquillo – ha detto il padre – Ha sentito degli spari, si è affacciato ed è stato colpito da un proiettile vagante. Non era lui l'obiettivo. Era bravissimo". Originario di Pompei, ma residente a Scafati, nella provincia di Salerno, Nappo lavorava come operaio ed era incensurato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era in strada intorno alle 2:30 del 2 novembre in piazza Pace, a Boscoreale, assieme ad altri amici, quando sarebbe stato avvicinato da due persone in scooter che si sarebbero accostate a avrebbero fatto fuoco. Secondo i familiari, il giovane non sarebbe stato l'obiettivo, ma sarebbe stato colpito per errore. Subito dopo il ferimento è stato trasportato all'ospedale di Castellammare di Stabia dove poi purtroppo è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate.