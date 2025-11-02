Sparano da uno scooter contro un gruppo di ragazzi nel Napoletano: morto un 18enne

Un 18enne è stato ferito e ucciso da un colpo di pistola all’ospedale di Castellammare di Stabia. Il ragazzo sarebbe stato colpito da due soggetti a Boscoreale (Napoli) che viaggiavano a bordo di uno scooter.

Un 18enne è morto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre all'ospedale di Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d'arma da fuoco. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso, ma pare che il ragazzo sia stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da due persone che viaggiavano a bordo di uno scooter a Boscoreale (nella città metropolitana di Napoli). Non è chiaro se il ragazzo fosse l'obiettivo o se sia stato colpito per errore.

Quello che stando a una prima ricostruzione parrebbe essere stato un agguato ha avuto luogo intorno alle 2:30 del 2 novembre in piazza Pace, a Boscoreale. Il 18enne è un operaio incensurato che viveva a Pompei. Il ragazzo si trovava in compagnia di un gruppo di persone quando, all'improvviso, sarebbe stato avvicinato da due soggetti che viaggiavano in sella a uno scooter. Sarebbe stato uno di loro a esplodere il colpo di pistola che lo ha centrato nella zona dell'ascella. Soccorso dal personale sanitario, il giovane è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove poco dopo i medici hanno dovuto constatare il decesso.

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri del nucleo Investigativo di Torre Annunziata. È ancora da chiarire, infatti, se il 18enne sia stato ucciso durante un'azione mirata contro di lui o se il giovane operaio sia rimasto ferito per caso per essersi ritrovato nella traiettoria dello sparo. Non è stato ancora definito il numero di proiettili esplosi-