napoli
video suggerito
video suggerito

“Fermare il genocidio in Palestina”: a Napoli occupati il Mazzini, il Sannazaro e il Della Porta

Continuano le occupazioni studentesche nei licei napoletani: nelle ultime ore, occupati al Vomero il Mazzini e il Sannazaro, al Centro Storico il Della Porta.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Non si placano le proteste degli studenti per la guerra in Palestina: nelle ultime ore, sono stati occupati il Liceo classico Jacopo Sannazaro di via Puccini, l'Istituto Tecnico Statale "Della Porta – Porzio" di via Foria e il Liceo Statale Giuseppe Mazzini di via Solimena. E le proteste sembrano continuare ad espandersi. I collettivi studenteschi in queste ore stanno esprimendo "tutto il nostro dissenso su quanto accaduto in queste ultime settimane sia prima che dopo la finta pace di Trump e Netanyahu", e spiegando che le loro occupazioni stanno avvenendo "in segno di solidarietà alla causa palestinese".

In diversi comunicati diffusi dai collettivi studenteschi in queste ore, gli studenti rivendicano il loro diritto "di schierarci contro un genocidio, un'oppressione, un’ingiustizia che dura da 77 anni. Siamo dell’opinione che le modalità di protesta e di espressione del dissenso siano esclusivamente a discrezione degli studenti e siamo a conoscenza dei rischi e delle enormi responsabilità che ci assumiamo con questa nostra scelta", si legge in una nota degli studenti del Sannazaro, "ma preferiamo schierarci dalla parte giusta della storia e dare voce ad un popolo che la voce non ce l’ha più. Occupiamo, compiendo un atto da molti considerato violento e illegittimo, per cercare invece di recuperare i nostri e i loro diritti, molto spesso messi da parte per interessi altrui".

Nelle scorse ore la Città Metropolitana (ex Provincia di Napoli) aveva scritto a Questura e Prefettura di procedere allo sgombero delle scuole occupate: una decisione che aveva causato fortissimi malumori anche nel centro-sinistra. Ma che non sembra aver scoraggiato gli studenti napoletani ad esprimere la loro solidarietà al popolo palestinese.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sangiuliano capolista Fdi fa innervosire Cirielli. L'ex ministro sogna di guidare l'opposizione
Mancano pezzi nella lista del Pd alle Regionali in Campania: i super-candidati fanno da tappo
Regionali Campania, Cirielli lavora per fare il pieno di candidati: ipotesi 8 liste
Regionali Campania, in AVS battaglia in lista tra i candidati di Sinistra Italiana e Verdi
Il genocidio di Gaza irrompe nelle Regionali: dopo il caso Mieli, Mentana contro Souzan Fatayer per un post Fb
Fatayer a Mieli: "Io in sovrappeso? A Napoli non si muore di fame, a Gaza si"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views