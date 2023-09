Ferito in un incidente in moto a Salerno, Davide Socci si risveglia dal coma dopo oltre un mese L’uomo, 48 anni, era rimasto coinvolto in un incidente sulla Tangenziale di Salerno: dopo oltre 30 giorni di coma, si è risvegliato. Ad annunciarlo è stato il fratello, il pugile Dario Socci.

A cura di Valerio Papadia

immagine di repertorio

Si è risvegliato dal coma dopo oltre un mese in ospedale: Davide Socci, salernitano di 48 anni, era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto lo scorso 30 luglio sulla Tangenziale di Salerno. Nelle scorse ore, dopo oltre 30 giorni di coma, è arrivata la bella notizia: ad annunciarlo, sui social, è stato il fratello di Davide, il pugile professionista Dario Socci.

"Davide, mio fratello, dopo 33 giorni esce dal coma, e con lui, noi (famiglia) ricominciamo a respirare" ha scritto il pugile. "Sappiamo bene che la strada per la “quotidianità” è ancora lunga, ma siamo su quella giusta. Ringrazio tutte le persone che mi sono state e ci sono state vicine. È stato un periodo difficile, in questa battaglia Davide ha lottato tanto" ha detto ancora.

Il pugile, poi, ha voluto dedicare anche un ringraziamento al personale sanitario dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove suo fratello è ricoverato: "I medici sono stati straordinari nel tenerlo in vita. Spesso in Italia si parla di ‘malasanità' ma vi assicuro che in questa situazione, a Salerno, è stata magistrale. Davide si è sentito accolto dalle nostre preghiere e sono sicuro che papà lo ha aiutato a restare tra noi. Grazie" ha concluso Dario Socci.