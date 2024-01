Ferito con una colpo di fucile alla spalla ad Acerra: “Ero in una zona di caccia” Un 51enne di Afragola già noto alle forze dell’ordine in ospedale per un proiettile in una spalla. Agli inquirenti ha raccontato di essere stato colpito in un terreno di caccia: ricostruzione al vaglio dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito da un colpo di fucile ad una spalla spalla ad Acerra, nell'hinterland di Napoli. L'uomo è stato medicato alla clinica Villa di Fiori, ma le sue condizioni non sono apparse gravi. Ai carabinieri ha spiegato di essere stato colpito mentre si trovava in contrada Frassitelli, zona di campagna e caccia, ma la sua versione è al vaglio degli inquirenti.

Tutto è accaduto ieri sera, quando l'uomo si è presentato presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra: aveva un proiettile in una spalla. Secondo quanto riferito da egli stesso ai carabinieri acerrani intervenuti presso la clinica, sarebbe stato colpito mentre si trovava in contrada Frassitelli, una zona di Acerra caratteristica e conosciuta come zona di campagna e di caccia. Qualcuno avrebbe improvvisamente esploso un colpo di fucile, ed alcuni pallini lo avrebbero quindi raggiunto alla spalla. I carabinieri hanno raccolto la sua versione ed ora indagano per capire cosa sia accaduto. Intanto l'uomo, 51 anni, già noto alle forze dell'ordine ed originario della vicina Afragola, è stato medicato e dimesso dalla clinica: le sue condizioni, infatti, non sono state giudicate particolarmente gravi, e dopo la rimozione del proiettile e la cura della ferita, è stato rimandato a casa.