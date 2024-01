Femminicidio-suicidio di Agropoli, la coppia si stava separando: forse una lite prima delle coltellate Una lite, poi le coltellate: la morte di marito e moglie ad Agropoli potrebbe essere un caso di femminicidio-suicidio. Il padre della donna davanti le telecamere: “Uno se ne va e si rifà una vita, non arriva a fare questo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa Rizzo

Prende sempre più corpo l'ipotesi del femminicidio-suicidio per il caso di marito e moglie trovati morti nella loro abitazione di Agropoli, nel Salernitano. Vincenzo Carnicelli, pizzaiolo di 63 anni, ed Annalisa Rizzo, impiegata bancaria di 43 anni, sono stati trovati morti nel loro appartamento di via Gaetano Donizetti questa mattina. Era stata la madre di lei a dare l'allarme, dopo che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia.

A quanto si apprende, pochi giorni fa la coppia aveva avviato le pratiche per la separazione consensuale. Ma non è chiaro se questo possa in qualche modo essere collegato al tragico epilogo della vicenda, avvenuto stamane. Gli inquirenti non scartano infatti alcuna ipotesi, sebbene quella del femminicidio-suicidio sembra trovare sempre più elementi col passare delle ore. Il padre della donna, davanti alle telecamere dei giornalisti giunte sul posto, si è lasciato andare a un duro sfogo: "Uno prende e se ne va, si rifà una vita", ha urlato fuori l'abitazione, "non arriva a fare questo". L'uomo, visibilmente e comprensibilmente sotto shock, è stato poi allontanato dagli altri familiari presenti.

I vicini avrebbero sentito delle urla attorno alle 8 del mattino, poi più nulla. Dai primissimi accertamenti, sembrerebbe che l'uomo abbia colpito la moglie a coltellate e poi si sia tolto la vita. Trovati anche segni anche di colluttazione: la donna potrebbe aver provato a difendersi. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (competente per il territorio di Agropoli) ha disposto il sequestro dell’abitazione dei coniugi nonché dei corpi delle due vittime, sui quali si terranno gli esami autoptici.