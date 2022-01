Fanno sesso in pieno centro, davanti a bambini e passanti: denunciata una coppia a Sant’Antimo Due cittadini ucraini di 35 e 32 anni sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico: i due si sono concessi un rapporto sessuale in auto in pieno centro, davanti a numerosi passanti, tra cui anche dei bambini.

A cura di Valerio Papadia

Travolti della passione, non sono riusciti a resistere e si sono concessi un rapporto sessuale in automobile, nel pieno centro della città, di giorno, davanti a numerosi passanti, tra cui anche dei bambini: è accaduto a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, dove due cittadini ucraini di 32 e 35 anni sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico. Ai carabinieri sono arrivate tantissime segnalazioni da parte di cittadini che hanno assistito: quando i militari sono arrivati nella centralissima via Roma, hanno trovato i due intenti a consumare un rapporto sessuale in automobile, incuranti dei passanti. I due amanti, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati penalmente.

Sant'Antimo, incidente per il calciatore Kevin Malcuit

Sant'Antimo, ieri sera, ha fatto da sfondo anche a una piccola disavventura della quale è stato protagonista il calciatore francese Kevin Malcuit, difensore del Napoli: il 30enne, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua automobile, un suv Lamborghini nero, e si è schiantato. Fortunatamente il calciatore non ha riportato nessuna conseguenza, ma l'automobile ha subito numerosi danni: l'incidente ha attirato, come prevedibile, un capannello di curiosi, che sono stati sorpresi quando dalla costosa automobile è spuntato Malcuit. Il calciatore, che ha rassicurato i tifosi sui propri canali social, come detto è uscito illeso dall'incidente e sarà regolarmente a disposizione dell'allenatore Luciano Spalletti per le prossime partite di campionato in programma per gli azzurri.