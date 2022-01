Kevin Malcuit, incidente a Sant’Antimo: il calciatore del Napoli si schianta con la sua Lamborghini Piccola disavventura per il difensore del Napoli Kevin Malcuit, protagonista di un incidente a Sant’Antimo: la sua Lamborghini nera ha riportato danni.

A cura di Valerio Papadia

Piccola disavventura, fortunatamente senza gravi conseguenza, per il calciatore Kevin Malcuit, difensore del Napoli, protagonista di un incidente stradale a Sant'Antimo, nella provincia partenopea: nella serata di ieri, venerdì 28 gennaio 2022, il calciatore si è schiantato con il suo suv Lamborghini nero, che sfortunatamente ha riportato numerosi danni. È andata diversamente, per fortuna, a Malcuit, che è uscito illeso dall'incidente, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento.

L'incidente, com'era prevedibile, ha attirato una piccola folla di curiosi, che mai si sarebbero aspettati di veder uscire dall'automobile il calciatore del Napoli. Come detto, per fortuna Kevin Malcuit non ha riportato nessuna conseguenza e rimarrà a disposizione di mister Luciano Spalletti per la prossima partita degli azzurri in programma contro il Venezia il 6 febbraio e soprattutto per il match al vertice contro l'Inter che invece è in programma per il 12 febbraio. È stato lo stesso Malcuit, attraverso una story sul suo profilo Instagram, a rassicurare follower e tifosi sulle sue condizioni, ringraziando per i numerosi messaggi che gli sono arrivati.

Di nazionalità francese ma con origini marocchine, classe 1991, Kevin Malcuit viene impiegato prevalentemente come terzino destro. Il Napoli lo ha acquistato nell'estate del 2018 dalla compagine francese del Lille ma, nel 2021, lo ha girato in prestito alla Fiorentina. Soltanto l'estate scorsa il difensore si è aggregato nuovamente agli azzurri.