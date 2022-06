Fanno irruzione nelle Terme di Telese e rompono tutto: denunciati 7 minorenni L’atto vandalico si riferisce alla notte del 22 maggio: soltanto oggi i carabinieri sono riusciti a individuare i sette autori, come detto tutti minorenni.

A cura di Valerio Papadia

Il danno causato per fare irruzione nelle Terme di Telese

La notte dello scorso 22 maggio, come denunciato dal rappresentante legale, ignoti hanno fatto irruzione nelle Terme di Telese, nell'omonima cittadina della provincia di Benevento, e hanno devastato mobili, sedie e suppellettili, frantumando anche una vetrata per entrare nel complesso. Dopo circa un mese, al termine dell'attività investigativa preliminare, i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita hanno identificato i responsabili dell'atto vandalico: si tratta di sette minorenni, che sono stati tutti denunciati alla competente Autorità Giudiziaria. I sette giovanissimi sarebbero entrati nel complesso termale, precisamente nel palazzo dei congressi, infrangendo proprio una finestra e poi danneggiando anche altre finestre della struttura. Come specificato dagli inquirenti, i sette minori sono ancora sottoposti alle indagini e, quindi, da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Qualche giorno fa, sempre a Telese Terme, un episodio inquietante: nella notte tra il 9 e il 10 giugno, l'automobile di Maria Venditti, presidente del consiglio comunale della città, è andata a fuoco. Per domare le fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Le fiamme sarebbero partite dalla parte anteriore della vettura e, al momento, non ci sarebbero elementi che facciano pensare all'incendio doloso; il rogo potrebbe dunque essere stato causato da un malfunzionamento.