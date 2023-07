“Fammi 20 euro di benzina”: il linguaggio in codice tra spacciatori e fornitori a Licola Sigarette, pizze, ricariche telefoniche: tutti termini per indicare diversi tipi di droga. Il linguaggio segreto degli spacciatori decifrato dai carabinieri: 11 arresti tra Licola e Giugliano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Dammi 4 pacchetti di sigarette", oppure "Fammi 20 euro di benzina". O ancora, "dammi una ricarica con grattino da 15 euro". Erano tutte frasi in codice che utilizzavano per comunicare tra loro spacciatori e clienti a Licola, frazione di Giugliano in Campania. Ma la piazza di spiaccio è stata smantellata quest'oggi, dopo che 11 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare (otto in carcere, tre ai domiciliari) emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord al termine di lunghe indagini da parte dei carabinieri di Giugliano coordinate della Procura.

Secondo quanto ricostruito, per evitare di essere scoperti, clienti e spacciatori si erano inventati un preciso codice di linguaggio: benzina, ricariche telefoniche, pizze, sigarette, erano tutti termini utilizzati per un determinato tipo di droga. Così come la quantità, che veniva di volta in volta mascherata da "20 euro" oppure "4 pacchetti". Ricostruendo questo linguaggio, dietro il quale gli spacciatori credevano di aver trovato un buon "riparo" dagli investigatori, gli inquirenti sono riusciti anche a risalire ai fornitori delle piazze di spaccio, alcuni dei quali legati a gruppi criminali ben noti in zona. Per gli undici indagati sono così scattate le custodie cautelari: otto di loro sono stati portati in carcere, altri tre invece agli arresti domiciliari. Dovranno tutti rispondere, a vario titolo, dei reati di detenzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti: tutti reati che sarebbero stati commessi, in particolare, nella frazione di Licola di Giugliano in Campania.