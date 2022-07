Falsi occhiali da sole RayBan venduti come originali: raffica di sequestri e multe Blitz della Guardia di Finanza nei comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento: in due negozi, le Fiamme Gialle hanno rivenuto occhiali da sole RayBan falsi, spacciati per originali.

A cura di Valerio Papadia

Sono probabilmente tra gli occhiali da sole più famosi e iconici del mondo, ma anche, proprio per questo, tra i più contraffatti: stiamo parlando, ovviamente, dei RayBan. Proprio per contrastare il fenomeno della contraffazione, il Comando Provinciale di Benevento della Guardia di Finanza ha operato numerosi controlli nelle attività commerciale che sorgono nei comuni della Valle Telesina, rinvenendo e sequestrando occhiali da sole RayBan falsi che venivano però spacciati per originali e venduti a prezzo di mercato. Nella fattispecie, i militari del Gruppo Benevento, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Corpo, hanno controllato due negozi di ottica della Valle Telesina nei quali sono stati rinvenuti occhiali e accessori a marchio RayBan contraffatti che venivano venduti come falsi.

I finanzieri si sono avvalsi dell'aiuto di periti della casa di distribuzione del marchio per smascherare i prodotti falsi: dai controlli nei due negozi di ottica è infatti emerso che i prodotti presentavano marchi difformi dagli originali, le modanature e le lenti erano state confezionate con materiali non classificati CE e le grafiche e i loghi presenti su packaging, astucci, sacchettini e straccetti pulisci-lenti erano difformi dagli originali; i prodotti risultavano comunque di buona fattura e in grado di trarre in inganno i consumatori. Al termine delle operazioni, sono stati posti sotto sequestro 108 prodotti tra occhiali da sole a accessori RayBan contraffatti, mentre il titolare di una ditta individuale specializzata nel settore della vendita di articoli per ottica è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.