“False raccolte fondi per il Santobono in spiagge e negozi” allarme dell’ospedale pediatrico

La Fondazione Santobono Pausilipon: “L’ospedale non ha mai autorizzato nessuna raccolta fondi porta a porta, in negozi, lidi o strade”

“L'azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon informa di non aver mai autorizzato alcuna raccolta fondi porta a porta né presso: esercizi commerciali, lidi turistici, piazze o strade cittadine”. A lanciare l'allarme sul rischio di false raccolte di soldi per aiutare i bimbi ammalati è la Fondazione Santobono Pausilipon, che ha pubblicato un avviso sui suoi canali social.

Il rischio, infatti, è che gli ignari bagnanti possano dare soldi a persone che non hanno nulla a che vedere con la struttura pediatrica partenopea, polo di eccellenza del Mezzogiorno.

Ma cosa scrive la Fondazione Santobono Pausilipon nel suo messaggio?

Continuiamo a ricevere segnalazioni di associazioni di volontariato che chiedono soldi per il nostro ospedale presso lidi di note località turistiche, farmacie, esercizi commerciali e strade cittadine. Siamo dunque costretti a ribadire che NESSUNA ASSOCIAZIONE È STATA AUTORIZZATA DALL’OSPEDALE A FARE RACCOLTA FONDI PORTA A PORTA. Se qualcuno chiede soldi con queste modalità per presunte attività di volontariato sappiate che quei soldi non arrivano all’ospedale, nè ai nostri bambini e sicuramente non vanno a sostenere alcuna attività di volontariato all’interno dell’ospedale.