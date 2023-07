Fabbrica pistole e altre armi da fuoco in casa mentre è ai domiciliari: arrestato Un uomo, che si trovava già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri a Limatola, nella provincia di Benevento.

A cura di Valerio Papadia

Si trovava agli arresti domiciliari e così, in casa, aveva costruito un vero e proprio laboratorio nel quale costruiva pistole e altri armi da fuoco artigianali: per questo, nella giornata di oggi, venerdì 28 luglio, un uomo è stato arrestato a Limatola, nella provincia di Benevento, dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico e da quelli della compagnia di Maddaloni. Per l'uomo, accusato di fabbricazione e detenzione di armi da sparo e munizioni, si sono così aperte le porte del carcere.

La complessa attività di indagine che ha portato all'arresto dell'uomo è cominciata nel maggio del 2022, quando i militari dell'Arma hanno perquisito la sua abitazione, sita proprio a Limatola, dove l'uomo era ristretto al regime degli arresti domiciliari con permesso di uscire in alcune ore del giorno a causa di un precedente arresto sempre per reati in materia di armi. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno così scoperto una stanza della casa che l'uomo aveva adibito a laboratorio per la produzione di armi da sparo artigianali.

Nella fattispecie, i militari nel laboratorio hanno rinvenuto e sequestrato: alcune pistole a salve, canne e tamburi per revolver ed oltre cento munizioni di diverso calibro, tre canne per arma corta da sparo prodotte artigianalmente, una pistola a salve già modificata in arma da sparo, ulteriori armi e munizioni, tra cui altre due pistole con modifiche artigianali.