Fa volare un elicottero telecomandato di 2 metri, il velivolo si schianta tra le case: denunciato 58enne a Ischia

Momenti di paura nella serata di ieri, sabato 25 ottobre, sull'isola di Ischia, dove un uomo di 58 anni del posto è stato denunciato dai carabinieri. Come accertato dai militari dell'Arma della stazione di Casamicciola Terme, l'uomo ha fatto improvvisamente volare un elicottero telecomandato, lungo oltre 1 metro e 70 centimetri e dal peso di ben 8 chili, in pieno centro abitato, nella centrale via Alfredo De Luca, nel cuore dell'isola; nella suddetta strada, per cause ancora in corso di accertamento, il velivolo telecomandato si è schiantato al suolo, tra le case.

Soltanto per un caso fortuito, l'elicottero precipitato non ha fatto registrare feriti né causato danni. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno identificato il 58enne, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, mentre l'elicottero, che nella caduta si è danneggiato, è stato sottoposto a sequestro.

Rubano borse di lusso: tre arresti sull'isola di Capri

In un'altra delle isole del Golfo di Napoli, a Capri, sempre nella giornata di ieri tre uomini di origine russa sono invece stati arrestati dalla Polizia di Stato per furto aggravato. I tre hanno rubato tre borse di lusso in una delle boutique di noti marchi che sorgono in via Camerelle, nel cuore dell'isola azzurra, e sono stati rintracciati nella zona del porto, poco prima che potessero lasciare Capri.