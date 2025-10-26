Rubano tre borse di lusso in un negozio nel centro di Capri: 3 uomini arrestati mentre stavano per lasciare l’isola

Capri, immagine di repertorio

L'isola di Capri è una delle mete preferite dai personaggi famosi e, forse, via Camerelle, piena di boutique di lusso, è una delle sue strade più famose. Nell'estate del 2021, ad esempio, Jennifer Lopez e Ben Affleck, all'epoca della loro seconda frequentazione, sono stati visti fare shopping e poi pranzare proprio in via Camerelle. Non è un caso, dunque, che nel pomeriggio di ieri, sabato 25 ottobre, tre uomini siano stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver rubato tre borse di lusso in un negozio che sorge proprio sulla famosa via dell'isola azzurra.

Nella fattispecie, gli agenti del commissariato di Capri, in seguito a una nota pervenuta al locale ufficio, sono intervenuti presso una delle boutique di lusso che sorgono in via Camerelle, per la segnalazione del furto di tre borse. Giunti sul posto, grazie alle descrizioni fornite dai presenti e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel negozio, i poliziotti hanno accertato che tre uomini, occultandole su di sé, avevano rubato tre borse di un noto marchio, facendo perdere poi le loro tracce.

I tre uomini arrestati al porto: stavano per lasciare Capri

Immediate sono state le indagini dei poliziotti del locale commissariato, che sono riusciti in breve tempo a rintracciare e bloccare due degli uomini mentre si trovavano nella zona del porto caprese, mentre il terzo soggetto è stato bloccato mentre stava per lasciare l'isola. Così, al termine delle operazioni, i tre uomini sono stati tratti in arresto: si tratta di un 47enne, un 56enne e un 39enne, tutti e tre di origine russa, che devono rispondere di furto aggravato.