Evaso dal carcere minorile, 22enne arrestato dopo 3 mesi a Castel Volturno La Polizia ha arrestato a Castel Volturno il 23enne scappato a marzo dal carcere di Airola (Benevento); è stato trasferito nel minorile di Nisida.

A cura di Nico Falco

È stato arrestato a Castel Volturno, in provincia di Caserta, il 22enne che nello scorso mese di marzo era evaso dal carcere minorile di Airola, nel Beneventano: il giovane è stato scovato nella sua cittadina natale a seguito di una perquisizione nella sua abitazione. Dopo le formalità di rito è stato associato all'ipm di Nisida: deve scontare la pena di un anno e nove mesi, rideterminata in seguito all'evasione.

Il ragazzo, che ha numerosi precedenti penali, stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio, tra cui estorsione, commessi a Varese nel 2016, quando era ancora minorenne. Nella notte del 23 marzo scorso era scappato dal carcere di Airola insieme ad un coetaneo e, nonostante le immediate ricerche, si era dileguato. Era stato così emesso un ordine di carcerazione, firmato dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Nei successivi tre mesi il giovane era riuscito a far perdere le sue tracce e ad evitare i controlli ma con tutta probabilità era rimasto nei paraggi.

La sua fuga si è conclusa ieri mattina, alle prime luci dell'alba, quando è stato raggiunto dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta, che sono riusciti a ricostruire i suoi spostamenti e a individuare il luogo dove si nascondeva e, una volta circoscritta l'area, hanno fatto scattare l'operazione.