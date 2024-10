video suggerito

Evacuato il Consolato Ucraino a Napoli per minacce di attentato e allarme bomba: arrivano gli artificieri Falso allarme bomba al Consolato Ucraino del Centro Direzionale di Napoli. Edificio sgomberato temporaneamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Evacuato il Consolato Ucraino a Napoli per rischio terrorismo, dopo due lettere anonime di minacce di attentato. Nella sede consolare del Centro Direzionale questa mattina, lunedì 14 ottobre 2024, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono intervenuti i poliziotti con unità cinofile, artificieri, volanti del commissariato di zona e la Digos, che hanno sgomberato temporaneamente l'edificio per effettuare i controlli dovuti. Sul posto anche i militari dell'Esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure. Il tutto è durato qualche ora. Non è stato trovato nulla di anomalo. Il personale consolare è stato fatto rientrare negli uffici e la situazione è attualmente tornata alla normalità. Per prassi sarà avvisato anche il Ministero degli Esteri.

Il consolato Ucraino evacuato temporaneamente: allarme rientrato

Non finisce qui. Le indagini delle forze dell'ordine proseguiranno con ulteriori accertamenti per risalire al responsabile delle lettere inviate alla sede diplomatica. Nelle missive ci sarebbe stata la minaccia di una esplosione imminente. Da qui, l'intervento tempestivo della polizia di Stato che è arrivata in pochi istanti alla sede diplomatica. Gli agenti della polizia di Stato, con le unità dei cani molecolari e degli artificieri hanno perlustrato tutto l'edificio senza trovare nulla di pericoloso. Si è trattato quindi di un falso allarme bomba, che è subito rientrato. A quel punto anche il personale consolare è rientrato negli uffici. C'è massima attenzione sul Consolato Ucraino, considerato un obiettivo sensibile da quando è scoppiato il conflitto con la Russia.