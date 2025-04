video suggerito

"Bimba chiusa in auto vicino al supermercato" arrivano pompieri e polizia: ma è un falso allarme a Napoli Falso allarme a Poggioreale per una bimba lasciata chiusa in auto vicino al supermercato. Sul posto pompieri e polizia. Aperti finestrini e bagagliaio, ma non c'era nessuno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Falso allarme a Napoli per una bambina lasciata incustodita in un'auto chiusa nei pressi del supermercato Conad di Poggioreale, al centro storico. A lanciare la segnalazione una donna che stava passeggiando in strada. Sul posto sono arrivati Polizia di Stato, vigili del fuoco e Polizia Locale per prestare immediato soccorso. L'auto è stata ispezionata fino a fondo. Aperti i finestrini per verificare se la piccola fosse all'interno, ma della bambina non c'era traccia. Controllato anche il bagagliaio, ma nulla. L'episodio è accaduto, a quanto si apprende da fonti qualificate, mercoledì 9 aprile 2025, attorno alle ore 11,30, in via Nuova Poggioreale a Napoli, nei pressi del supermercato, ma se ne è avuta notizia solo oggi.

Folla in strada, per il falso allarme bimba chiusa in auto

Folla in strada quando si è diffusa la voce che in una vettura parcheggiata nei pressi del supermercato fosse rimasta chiusa una bambina. Nell'area si è formata una grande calca di cittadini preoccupati e di curiosi. Sul posto, a quanto si apprende, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Napoli, allertati per una richiesta per una bambina lasciata all'interno di un autovettura. Ma, come detto, è risultato un falso allarme, perché quando sono arrivati sul posto, insieme alla Polizia di Stato, nell'auto non si è trovato nessuno. La donna che ha fatto la segnalazione, a quanto si apprende, sarebbe poi stata identificata dalle forze dell'ordine. Per fortuna, tutto è finito bene. Purtroppo, non sono infrequenti i casi di bambini lasciati nelle auto chiuse dai genitori per andare a fare la spesa. Prassi ovviamente vietata dalla legge. Anche per questi motivi, sono obbligatori in Italia i dispositivi di allarme elettronici sui seggiolini auto per i bimbi, che avvisano i genitori in caso di dimenticanza.