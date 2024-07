Estate 2024, primo esodo sulle Autostrade in Campania: tutte le strade da bollino rosso

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Primo esodo dell'estate 2024 nel weekend del 20 e 21 luglio. Diverse autostrade in Campania sono da bollino rosso, come la A2 Salerno-Reggio Calabria, gestita da Anas, sulla quale si prevede un aumento del traffico nella mattinata di sabato e nel pomeriggio di domenica. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Anas (Gruppo FS Italiane) per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale rimuoverà dal 27 luglio al 3 settembre 906 cantieri in tutt'Italia, il 70% dei cantieri ad oggi relativi a 1.278 interventi attivi per lavori di manutenzione. Domani sabato 20 luglio dalle 8:00 alle 16:00 e domenica 21 luglio dalle 7:00 alle 22:00 in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Lungo la rete Anas per l’ultimo weekend di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 20 luglio, e nel pomeriggio di domenica 21 luglio: spostamenti in crescita, a causa delle prime partenze e soprattutto per brevi weekend verso le località di villeggiatura e di mare, sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa domenica pomeriggio verso le grandi città. L’intensificazione della circolazione lungo le strade si registrerà a partire dall’ultimo fine settimana di luglio per concludersi i primi giorni di settembre.

Le autostrade più trafficate in Campania

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: in primis, la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria.

Le strade con maggiore previsione di traffico, secondo Anas, sono: la SS163 "Amalfitana", la 145 "Sorrentina", la 7Quater "Domitiana", la SS18VAR "Cilentana" e l'autostrada A2 "del Mediterraneo", come detto.

Sulla Strada Statale 163 Amalfitana, inoltre, è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per Praiano e lo svincolo di Conca Dei Marini. Contestuale divieto di transito ai mezzi con peso superiore alle 10 tonnellate fatta eccezione per i Bus Turistici, di Trasporto Pubblico e dei mezzi di soccorso.

In Calabria sulla Strada Statale 106 Jonica è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Marina Di Roseto e di Montegiordano Marina, in direzione Sud, in provincia di Cosenza.

Aldo Isi, AD Anas ha detto:

“In vista dell’esodo estivo abbiamo potenziato i presìdi su tutto il territorio nazionale e limitato la presenza dei cantieri con l’obiettivo di rendere più agevole e sicuro per tutti gli utenti il viaggio lungo gli itinerari di breve, media e lunga percorrenza della nostra rete”.

Le informazioni utili per viaggiare

In collaborazione con il CCISS, servizio di viabilità h24 in tempo reale al numero verde 800.841.148

Il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e sul sito di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345).

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account X @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2024.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

APP "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store";

CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).

Anas ricorda le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta”, per il rischio incendi “La strada non è un posacenere”.