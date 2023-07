Trasporto pubblico a Napoli

Estate 2023, il piano dei mezzi pubblici a Napoli: le linee bus soppresse Da oggi sospese temporaneamente 8 linee di autobus Anm. Il programma estivo dei trasporti pubblici.

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte il piano estivo dei mezzi di trasporto pubblico a Napoli. Da oggi sospese temporaneamente 8 linee di autobus Anm. Lo comunica l'azienda della mobilità cittadina, di proprietà del Comune di Napoli, che ha informato i viaggiatori in merito ai provvedimenti estivi di variazione all'esercizio di superficie. Il servizio di trasporto, infatti, è stato ripianificato a partire dal 1 luglio 2023 per il servizio estivo, considerando anche la chiusura delle scuole.

Le linee bus sospese per l'estate 2023

L'Anm informa che "con la conclusione dell'attività didattica universitaria, a partire da lunedì 3 luglio è sospeso l'esercizio delle linee S1 e 180V ed è sospeso anche il servizio della linea C1 sostituita dalla linea C1E. A partire da sabato 1° luglio è sospeso l'esercizio sabato e festivo delle linee 584 e 530. A partire da domenica 2 luglio è sospeso l'esercizio festivo delle linee C44, 572 e N3″. La Linea C1 resterà sospesa fino al 1 settembre 2023. Alla stessa data, e per tutta la stagione estiva, è istituita la variante C1E (piazzale Tecchio – Nisida – Posillipo).

Il biglietto corsa singola aumenta a 1,30 euro

La Regione Campania, intanto, ha approvato l'aumento del costo dei biglietti di viaggio di bus, metro Linea 1 e funicolari Anm a Napoli. Il ticket corsa singola UrbanoNA1 aumenterà da 1,20 a 1,30 euro entro l’estate. L'UrbanoNA Giornaliero salirà da 4,20 a 4,50 euro, l'integrato da 5,10 a 5,40 euro. Il biglietto NA2, che si usa per i collegamenti da Pozzuoli a Napoli, per esempio, passerà da 2,50 a 2,60 euro. Lo prevede il decreto dirigenziale 103 del 23 giugno sull'"adeguamento inflattivo delle tariffe di viaggio dei servizi Tpl (Trasporto pubblico locale) terrestri", della direzione generale per la Mobilità della Regione Campania. Aumenti necessari, spiegano fonti di Palazzo Santa Lucia a Fanpage.it, per l’ “adeguamento Istat”, che tiene conto dell’incremento dell’inflazione che a maggio 2023 si è attestata al 7,6%.