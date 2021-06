Il sindaco di Bacoli vieta botti e fuochi d’artificio rumorosi: “Spaventano cani e gatti”

Stop a botti e fuochi d’artificio rumorosi a Bacoli per l’estate 2021: “Spaventano cani e gatti”. Ad annunciarlo è il sindaco della cittadina del Napoletano, Josi Della Ragione che ha anticipato la firma di un’ordinanza. Previste pesanti sanzioni e denunce per i trasgressori. Ok ai fuochi pirotecnici non rumorosi.