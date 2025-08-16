napoli
video suggerito
video suggerito

Esplosione in fabbrica a Cicerale, Cosimo Palmigiano morto dopo 8 giorni in ospedale

È deceduto in ospedale Cosimo Palmigiano, l’operaio gravemente ferito nell’esplosione nella fabbrica di vernici a Cicerale (Salerno) l’8 agosto.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
1.785 CONDIVISIONI
La vittima, Cosimo Palmigiano
La vittima, Cosimo Palmigiano

È morto in ospedale, dopo 8 giorni, Cosimo Palmigiano, l'operaio di 45 anni rimasto gravemente ferito nell'esplosione che si è verificata in una fabbrica di vernici a Cicerale, in provincia di Salerno. L'uomo era ricoverato nell'ospedale "Cardarelli" di Napoli, dove era arrivato in condizioni disperate; il suo cuore ha smesso di battere questa mattina, 16 agosto. Palmigiano, originario di Ogliastro Cilento, lascia la compagna e una figlia piccola.

L'incidente era avvenuto l'8 agosto scorso, sull'accaduto sono in corso accertamenti affidati ai carabinieri di Vallo della Lucania. L'uomo, al momento dello scoppio, si trovava in una zona della fabbrica dove erano presenti sostanze altamente infiammabili. Soccorso dai sanitari del 118, era stato inizialmente portato in eliambulanza al "Ruggi" di Salerno e successivamente, date le sue condizioni, era stato trasferito al "Cardarelli" di Napoli, nel reparto specializzato: aveva riportato ustioni sul 60% del corpo.

Nei giorni scorsi sui social erano stati diffusi numerosi appelli con richiesta di donazione di sangue per il delicato intervento a cui doveva essere sottoposto; lo aveva fatto anche l'amministrazione di Ogliastro Cilento, comune di cui il 45enne era originario.

Cronaca
Salerno
1.785 CONDIVISIONI
Immagine
Assegno di inclusione, la situazione a Napoli è in via di miglioramento: arrivano gli accrediti
L'annuncio di Poste: "Accreditati gli importi di luglio e agosto"
Rinnovo assegno di inclusione e bonus ponte da 500 euro, perché ci sono state le code alle Poste
A Napoli migliaia di persone sotto il sole alle Poste: litigi e malori
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views