napoli
video suggerito
video suggerito

Esplosione a Marcianise, auto distrutte e palazzo sventrato dopo fuga di gas

Esplosione in viale XXIV maggio a Marcianise. Distrutto un garage, 3 auto danneggiate. Pezzi di muro e saracinesca scagliati come proiettili in strada dall’onda d’urto.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
13 CONDIVISIONI
Immagine

Esplosione in un palazzo a Marcianise, in provincia di Caserta. Tre auto parcheggiate in strada completamente distrutte. La deflagrazione all'interno di un garage posto al piano terra, a causa probabilmente di una fuga di gas. Il box auto è stato letteralmente sventrato. La saracinesca è stata strappata dall'onda d'urto e scaraventata via. Pezzi di muro e mattoni scagliati come proiettili in strada. L'episodio è avvenuto questa mattina, venerdì 23 gennaio, attorno alle ore 7,00. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con una squadra inviata dal distaccamento di Marcianise.

Deflagrazione in viale XXIV maggio, esploso un garage

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, che è in fase di accertamento. L'esplosione è avvenuta in Viale XXIV maggio. La violenta esplosione, come detto, si è verificata al piano terra di un edificio. La deflagrazione ha interessato un'area adibita a garage, che è risultata totalmente devastata dalla forza d'urto. Secondo i primi rilievi effettuati la causa dell'incidente è riconducibile a una probabile fuga di gas.
L'onda d'urto è stata talmente potente da coinvolgere e danneggiare seriamente tre autovetture che si trovavano parcheggiate nel piazzale antistante i locali.

Immagine

Fortunatamente, nonostante l'entità dei danni, non si registrano feriti. Solo tanto spavento. Al momento del fatto non erano presenti persone nelle immediate vicinanze del punto di origine dell'esplosione. Sul posto sono tuttora in corso le operazioni di verifica strutturale e messa in sicurezza dell'intera area. Oltre ai vigili del fuoco sono arrivati anche le forze dell'ordine e la protezione civile. La strada è stata provvisoriamente transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Leggi anche
Vomero, fuga di gas a via Jannelli: bucata una condotta durante carotaggi, traffico impazzito
Immagine
Caserta
Cronaca
Incendi
13 CONDIVISIONI
Immagine
Chi dirigerà gli uffici della Regione a Bruxelles? Più nomi in lizza, in pole position c'è Borriello
Regione, tra i primi atti della giunta Fico il dimensionamento scolastico. No al commissario, prevale la linea soft in Campania
Ciro Pellegrino
Commissioni regionali Campania, i deluchiani vogliono i Trasporti con Cascone. Ma hanno un problema: il ruolo per Fortini
«Longola sa cos'è?». Gennaro Sangiuliano in Aula interroga Fico. Ma non finisce benissimo per lui
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views