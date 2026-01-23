Esplosione a Marcianise, auto distrutte e palazzo sventrato dopo fuga di gas

Esplosione in un palazzo a Marcianise, in provincia di Caserta. Tre auto parcheggiate in strada completamente distrutte. La deflagrazione all'interno di un garage posto al piano terra, a causa probabilmente di una fuga di gas. Il box auto è stato letteralmente sventrato. La saracinesca è stata strappata dall'onda d'urto e scaraventata via. Pezzi di muro e mattoni scagliati come proiettili in strada. L'episodio è avvenuto questa mattina, venerdì 23 gennaio, attorno alle ore 7,00. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con una squadra inviata dal distaccamento di Marcianise.

Deflagrazione in viale XXIV maggio, esploso un garage

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, che è in fase di accertamento. L'esplosione è avvenuta in Viale XXIV maggio. La violenta esplosione, come detto, si è verificata al piano terra di un edificio. La deflagrazione ha interessato un'area adibita a garage, che è risultata totalmente devastata dalla forza d'urto. Secondo i primi rilievi effettuati la causa dell'incidente è riconducibile a una probabile fuga di gas.

L'onda d'urto è stata talmente potente da coinvolgere e danneggiare seriamente tre autovetture che si trovavano parcheggiate nel piazzale antistante i locali.

Fortunatamente, nonostante l'entità dei danni, non si registrano feriti. Solo tanto spavento. Al momento del fatto non erano presenti persone nelle immediate vicinanze del punto di origine dell'esplosione. Sul posto sono tuttora in corso le operazioni di verifica strutturale e messa in sicurezza dell'intera area. Oltre ai vigili del fuoco sono arrivati anche le forze dell'ordine e la protezione civile. La strada è stata provvisoriamente transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.