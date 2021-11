Esplode una bomba davanti un palazzo di Secondigliano: danni ad un’auto, ma nessun ferito Esplode una bomba sul Corso Secondigliano alle prime luci dell’alba: nessun ferito, danneggiata una vettura parcheggiata. Carabinieri sul posto per le indagini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta esplosione ha svegliato questa mattina il quartiere napoletano di Secondigliano: una bomba è deflagrata attorno alle 6.30 all'altezza del civico 481 del Corso Secondigliano, a due passi dalla chiesa di Sant'Antonio da Padova. L'esplosione ha danneggiato in massima parte una vettura parcheggiata a bordo strada, i cui vetri si sono rotti e la parte inferiore incrinata. Non si registrano invece feriti, nonostante a quell'ora risultino in strada spesso molte persone che si spostano per raggiungere il centro partenopeo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Stella: le indagini sono in corso e nessuna pista è al momento esclusa. L'esplosione avvenuta nei pressi di un palazzo lascia pensare ad un atto deliberato contro qualcuno dei residenti, ma ogni ipotesi è ancora al vaglio degli inquirenti. Si cercano anche telecamere di videosorveglianza in zona che possono aver ripreso il tutto, contribuendo così a trovare i responsabili. Non è escluso neppure che il vero bersaglio fosse proprio l'automobile, appartenente ad un noto professionista che vive in zona. Ma anche questa ipotesi è al vaglio degli inquirenti, che per ora lavorano su tutte le piste.

Nelle ultime settimane, le esplosioni di ordigni sono diventate frequenti in tutta l'area nord dell'hinterland partenopeo (in particolare ad Afragola) e nei quartieri orientali dello stesso capoluogo (come ad esempio Ponticelli). E nel quartiere della guerra di camorra perenne i cittadini sembrano ormai rassegnati alle bombe: "Per molti è diventata una normalità, c'è rassegnazione", avevano spiegato a Fanpage.it pochi giorni fa gli abitanti di Ponticelli.