Escort denuncia violenza sessuale a Napoli, indaga la Polizia

Gli abusi sarebbero avvenuti in un appartamento di Fuorigrotta, dopo un litigio sulla tariffa concordata; indaga la Polizia, vicenda in fase di ricostruzione.
A cura di Nico Falco
Si sarebbero accordati per un incontro ma l'uomo non avrebbe accettato il prezzo inizialmente pattuito e l'avrebbe violentata. È quello che ha denunciato una escort, che due sere fa ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato; sulla vicenda sono in corso accertamenti, l'uomo è stato identificato ma al momento non risultano essere stati presi provvedimenti e la sua posizione è al vaglio.

I fatti sarebbero avvenuti all'interno di un'abitazione del quartiere Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli, luogo prestabilito per l'incontro. Lì ci sarebbe stata la discussione in merito alla tariffa da pagare; la donna si sarebbe quindi rifiutata ma l'uomo avrebbe abusato di lei, per poi allontanarsi.

Sul posto, oltre alle volanti della Polizia, sono intervenuti i sanitari del 118; la donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso e sarebbero state riscontrate delle lesioni compatibili con una violenza sessuale. L'uomo, successivamente, si sarebbe presentato alla Polizia in compagnia del suo avvocato per fornire la propria versione dei fatti.

