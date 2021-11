Escono per una sigaretta e se ne vanno senza pagare: il bar mette le loro foto sui social Vanno via senza pagare: succede a Napoli, nel quartiere di Chiaia. Il bar non ci sta e pubblica sui social la foto dei tre andati via senza saldare il conto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tre persone si sono allontanate da un bar di Chiaia, nel salotto buono di Napoli, senza pagare il conto di circa trenta euro complessivi. Il titolare non ci sta, e sui social pubblica le immagini dei tre clienti andati via senza saldare il debito. Le immagini hanno scatenato come prevedibile un fiume di polemiche: in molti hanno preso le difese dell'esercente, stigmatizzando invece il comportamento dei tre che, secondo quando spiegato dal titolare del bar, si sarebbero allontanati con la scusa di voler fumare una sigaretta, per poi darsi alla macchia.

Ebbene sì, al Bar Napoli, succede anche questo: 3 persone adulte consumano internamente, il conto totale è di 30 euro circa, poi chiedono di andare a fumare una sigaretta e con tale scusa mentre c’era gente che aspettava il loro turno per accomodarsi, e quindi un po’ di confusione, hanno pensato bene di dileguarsi non pagando il conto che diviso tre fa circa 10 euro a persona. Miserabili, confido in tutti gli amici che condividano questo video per il semplice piacere di far arrivare a queste persone la loro vergogna, sia come uomo lui sia come donne loro. Gente di m***a.

Casi simili erano già accaduti anche nei giorni scorsi. Tra questi, il St. Patrick Pub di Aversa, dove i clienti a darsi alla fuga senza pagare il conto erano stati addirittura sei. Poi però, dopo la denuncia da parte del titolare sia alle forze dell'ordine sia attraverso i social network, i sei si erano ripresentati per saldare il conto e chiedere scusa al titolare per il comportamento. E non è escluso che anche nel caso del bar di Chiaia possa verificarsi lo stesso epilogo.