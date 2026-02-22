Esce per un’escursione in Svizzera e scompare: trovato morto Luciano Capasso, aveva 25 anni

Le ricerche per il 25enne di Napoli sono scattate cinque giorni fa quando, dopo un’escursione nelle montagne di Saint Moritz, nessuno ha avuto più sue notizie.

Terribile epilogo dopo cinque giorni di ricerche serrate sulle Alpi svizzere di Saint Moritz: il corpo del venticinquenne Luciano Capasso è stato trovato, senza vita. Il giovane era originario di Qualiano, cittadina nell'hinterland settentrionale di Napoli, ma lavorava come autista in un albergo della cittadina svizzera, il Badrutt’s Palace Hotel. Nei giorni scorsi era uscito per un'escursione fra le montagne che circondano Saint Mortiz. Una volta raggiunta quota 2700, durante la sua gita, però, è stato sorpreso da una bufera di neve. E, da quel momento, si sono persi i contatti con lui.

Scompare durante una gita a Saint Moritz: cosa è successo

La bufera di neve, come reso noto dalle forze di polizia svizzere, lo avrebbe sorpreso quando ormai si trovava a quote molto elevate. Da quel momento si sono persi tutti i contatti che famiglia e amici avevano con lui. Le ricerche sono andate avanti diversi giorni. Schierato in prima linea anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che nella giornata del 19 febbraio scorso aveva dedicato delle parole per il venticinquenne e si era adoperato per cercare di rintracciarlo nel minor tempo possibile.

"Grazie anche alle interlocuzioni di Prefettura di Napoli e Ministero degli Esteri sono riprese le ricerche di Luciano. Preghiamo per lui", ha scritto qualche ora dopo la prima nota, diffusa mezzo social. Purtroppo, però, per il giovane

La notizia del ritrovamento

A divulgare la notizia del ritrovamento del corpo del venticinquenne sono stati la mamma del giovane Raffaella Grande, e l'avvocato Sergio Pisani, che l'assiste.

"Non era uno sprovveduto, anzi. Luciano era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme. Avevamo una geolocalizzazione precisa ma il mal tempo non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo – ha fatto sapere l'avvocato Pisani – Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il mal tempo: vanno verificate anche altre circostanze ma ora è il momento del dolore".