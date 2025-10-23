Esce per andare a lavoro, Domenico Biancardo, 20 anni, scomparso da 4 giorni da Casalnuovo

Il ragazzo, nella mattinata dello scorso 19 ottobre, è uscito di casa e non ha più fatto ritorno: tanti gli appelli diffusi per ritrovarlo. Domenico Biancardo era già scomparso nel marzo scorso.

Domenico Biancardo, scomparso a Casalnuovo (Foto: Chi l’ha visto?)

Sono giorni di apprensione a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, per le sorti di Domenico Biancardo, un ragazzo di 20 anni scomparso da quattro giorni. Nella mattinata di domenica scorsa, 19 ottobre, il giovane è uscito di casa per andare a lavorare e non ha fatto più ritorno, lasciando la famiglia in ansia: la scomparsa di Domenico Biancardo è stata segnalata alle forze dell'ordine, mentre sui social network sono stati diffusi appelli e foto del ragazzo; la famiglia si è rivolta, poi, anche alla trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?", che ha lanciato un appello durante la puntata andata in onda nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre.

"Torna a casa, aiutateci a ritrovarlo" hanno detto i familiari tramite la trasmissione televisiva di Rai Tre. Per facilitare l'identificazione del ragazzo, sono state diffuse anche foto e una sua descrizione: Domenico Biancardo è alto 1 metro e 70 centimetri, porta gli occhiali, ha i capelli neri e gli occhi verdi.

Domenico Biancardo era già scomparso e ritrovato nel marzo scorso

Non è la prima volta, però, che il 20enne si allontana da Casalnuovo e fa perdere le sue tracce. Già sette mesi fa, nel marzo scorso, la famiglia era stata in ansia per le sue sorti: Domenico Biancardo, in quella occasione, si era allontanato da casa e, fortunatamente, era stato ritrovato sano e salvo, dopo giorni di ricerche, a Milano. Per questo motivo, i familiari hanno chiesto che gli appelli vengano diffusi anche fuori dalla Campania, visto che, secondo loro, Domenico Biancardo potrebbe trovarsi ovunque.