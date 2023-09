Esce a fare la spesa, rapinata con la pistola: il criminale tradito dalle telecamere a Qualiano Un 45enne è stato arrestato a Qualiano (Napoli) per rapina a una donna; detenuto fino a gennaio, era stato scarcerato con la messa in prova ai servizi sociali.

Era uscita di casa per fare la spesa, nella borsa aveva giusto quei pochi soldi per le compere, quando si è trovata faccia a faccia con un rapinatore: pistola puntata contro, non ha potuto fare altro che consegnare tutto. Disavventura per una donna di Qualiano, in provincia di Napoli, che si è però conclusa con l'arresto del presunto rapinatore: esaminando le registrazioni delle telecamere, i carabinieri hanno individuato il 43enne Andrea Maisto, pregiudicato, nato a Torino ma residente a Giugliano in Campania, che è finito in carcere con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo era stato in carcere fino a gennaio, detenuto per una serie di rapine, poi era stato scarcerato con messa in prova ai servizi sociali.

La vittima, una 35enne del posto, si trovava in auto quando è stata aggredita dal criminale. L'uomo, palesemente nervoso, ha puntato l'arma nell'abitacolo e le ha urlato di consegnare il denaro e tutti gli oggetti preziosi; un attimo dopo, afferrata la borsa con documenti, cellulare e pochi euro, è risalito nella sua automobile ed è scappato. La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Qualiano, che hanno avviato immediatamente le ricerche.

Forti degli elementi forniti dalla 35enne, che ha descritto con precisione sia l'uomo sia la vettura utilizzata, i militari hanno scandagliato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza alla ricerca di riscontri e hanno individuato una Renault Clio compatibile con quella del criminale. L'automobile, è stato poi appurato, era intestata proprio a Maisto. Il 45enne è stato rintracciato nella sua abitazione per le successive verifiche e al momento dell'arrivo dei carabinieri aveva addosso ancora la maglietta usata per la rapina, anche quella ripresa dalle telecamere.

