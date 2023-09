Errico Porzio: “Se non c’è una collaborazione, gli influencer pagano il conto come tutti” Errico Porzio a Fanpage.it racconta la vicenda dell’influencer che sabato si è detta “sorpresa” di dover pagare il conto dopo aver cenato da lui. “Se non ci sono collaborazioni, giusto che tutti paghino, anche gli influencer”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Se non c'è una collaborazione concordata, "è giusto che gli influencer paghino il conto, come tutti". Lo ha spiegato Errico Porzio in una intervista a Fanpage.it questa mattina. La vicenda è diventata rapidamente virale dopo un post del pizzaiolo napoletano, che aveva pubblicato (occultandone il nome), il messaggio di una influencer che sabato sera, dopo aver cenato presso il suo locale sul Lungomare di Napoli, sarebbe rimasta "sorpresa" dal dover pagare il conto, al punto da mandare poi un messaggio allo stesso Porzio specificando che avrebbe dunque rimosso tutte le storie social pubblicate dal suo locale. Nel pomeriggio di oggi, la donna si sarebbe fatta avanti in una diretta su Tik Tok: si tratterebbe di Barbara Gambatesa, seguita da circa 500mila persone su Instagram, come rivela in un tweet il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha pubblicato anche uno stralcio della diretta. Sulla vicenda, Errico Porzio, peraltro neppure presente quando è avvenuto il tutto, aveva raccontato tutto sui social, dove ha pubblicato il messaggio della donna. E poi, contattato da Fanpage.it, ha spiegato meglio l'intera vicenda dal suo punto di vista.

Errico, vuoi raccontarci meglio cosa è accaduto?

Guarda, avendo diversi locali in zone anche importanti della città, spesso ci capita di avere ospiti particolari, ma una situazione di questo tipo è la prima volta che mi capita. Premetto che non ero neanche presente sul posto, infatti quando ho ricevuto questo messaggio sui social sono rimasto un po' sorpreso. Il messaggio che voleva passare era: "Mi hanno riconosciuto, ci siamo fatti le foto, ho fatto le storie, ma mi hai fatto pagare, ora cancello tutto". Ora, a volerla dire tutta: io non ti ho chiamato, non ti ho riconosciuto, non sapevo neanche chi fossi, quindi a me che tu cancelli le storie, insomma, non è che interessi tantissimo.. non è che campo con le tue storie, diciamo. Io e i miei quasi 600 collaboratori ci spacchiamo la schiena con il lavoro ogni giorno.

Personalmente cosa hai provato a ricevere quel messaggio?

Mi ha dato enormemente fastidio come cosa, mi è sembrato scritto quasi come volesse darmi una lezione. Io l'ho letta tre-quattro volte, e continuavo a non capire chi fosse. Ho chiesto anche ai miei ragazzi, mi hanno assicurato che neppure loro l'avessero contattata. E mi hanno spiegato che inizialmente c'erano già due persone al tavolo, lei è arrivata dopo: uno dei miei pizzaioli l'ha riconosciuta e si è scattato una foto, tutto qui. Forse da questo ha "dedotto" che poi non avrebbe pagato e quindi c'è rimasta male? Non saprei che dire. Io se vado da qualche parte e faccio una storia per i social la faccio per me, non certo per avere qualcosa in cambio. Io personalmente nemmeno la conoscevo. Non lavora neppure nel campo del food, ma in altri settori.

Non è la prima volta che queste cose accadono. Che consigli ti senti di dare ai tuoi colleghi?

Io non condanno chi lavora come influencer, siamo quasi nel 2024, inutile negare che esistano anche queste figure. Io ai miei colleghi consiglio di affidarsi però a professionisti del settore, se vogliono farne uso è bene che ci sia un accordo tra le parti. Per me già chiamarlo "lavoro" è una parola grossa. Bisogna avere rispetto per chi lavora sul serio dalla mattina alla sera. Poi ripeto: gli influencer sono figure riconosciute, ma bisogna dare loro la giusta importanza, non lo considero un lavoro di quelli con la elle maiuscola. Consiglio ai miei colleghi di fare solo collaborazioni concordate e con personaggi del settore. Anzi, aggiungo: fate come ho fatto io, fatevi pagare quando non ci sono collaborazioni in corso, e magari denunciate, così magari si tolgono il vizio.