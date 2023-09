Influencer mangia la pizza da Porzio, le arriva il conto e cancella le storie su Instagram Una influencer, convinta di mangiare gratis, avrebbe sponsorizzato (non richiesta) la pizzeria di Errico Porzio, per poi cancellare tutti i contenuti.

A cura di Nico Falco

Una influencer avrebbe mangiato nella pizzeria sul lungomare di Errico Porzio, pubblicando contenuti sui social durante il pasto, ma al momento del conto, resasi conto che avrebbe dovuto pagare, avrebbe cancellato tutto. Perché, avrebbe spiegato, non sponsorizza le aziende gratis ma lascia una recensione positiva dietro compenso o con scambio merci. Storia che viene fuori dal post del pizzaiolo napoletano, anche lui molto attivo sui social, e che non poteva non scatenare reazioni, in questo caso quasi tutte contro la influencer che, al momento, resta ignota.

A parlare della vicenda è lo stesso Errico Porzio, con un post sulla pagina ufficiale della pizzeria. E dice:

Premettendo che io non ero presente, che non l'ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare. Contenta e soddisfatta del servizio e della pizza ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo

A quanto pare, quindi, non si trattava di una collaborazione, di qualcosa di organizzato in precedenza. Che, per inciso, sarebbe legittimo: gli influencer con un buon seguito possono realmente utilizzare i social per fare pubblicità ed è chiaro che un servizio del genere va pagato. Diversa cosa, però, se il servizio viene "imposto" e, ancora peggio, se la pubblicazione dei contenuti non viene concordata prima ma addirittura foto e video vengono cancellati alla presentazione del conto. Porzio ha pubblicato anche il messaggio ricevuto su messanger, che sembra spiegare meglio la questione lasciando spazio a pochi dubbi:

