Ercolano, spara alla nipote ma la pistola si inceppa e lei si salva, poi fugge e si barrica in casa: arrestato Arrestato un 55enne di Ercolano, avrebbe minacciato una coppia di coniugi per avere del denaro con una pistola giocattolo modificata per sparare proiettili veri. L’arma si è inceppata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Spara alla nipote, ma la pistola si inceppa e la donna si salva. Poi fugge via e si barrica in casa, dopo aver nascosto l'arma, una pistola giocattolo ma modificata per sparare colpi veri. I carabinieri lo raggiungono e riescono a fare irruzione e ad arrestarlo dopo una dura colluttazione. Nei guai un 55enne di Ercolano: l'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di tentato omicidio, tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo dell'aggressione sembra sia legato ad una richiesta di denaro, che doveva servire probabilmente per comprare della droga.

L'uomo si è barricato in casa: arrestato dai carabinieri

L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, si era recato a casa della nipote per convincerla a consegnargli del denaro in contanti. Stessa richiesta anche al marito della nipote. Al rifiuto dei coniugi di dargli i soldi, avrebbe allora estratto l'arma, l'avrebbe caricata con un proiettile in canna e premuto il grilletto, puntando dritto contro la nipote. Per fortuna, l’arma si è inceppata e ha risparmiato miracolosamente la vita alla donna. Trascorso qualche istante di shock, la coppia ha composto il 112.

Aveva nascosto la pistola

Il 55enne nel frattempo è fuggito e si è barricato nella sua abitazione. Poco prima di chiudersi la porta alle spalle, ha nascosto la pistola sullo pneumatico di un’auto in sosta. I carabinieri della stazione di Portici sono riusciti a raggiungerlo e lo hanno bloccato dopo una violenta colluttazione. I militari dell'Arma hanno anche sequestrato la pistola, assieme ad 8 munizioni calibro 7,65 e altre 3 di calibro 6,35 mm. L'uomo ora è in carcere in attesa di giudizio.