Era ai domiciliari, ma prova a imbarcarsi con un passamontagna su un traghetto: fermato

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha cercato di imbarcarsi su un traghetto mascherato con un passamontagna, per eludere i controlli: ma non è servito, perché alla vista della maschera, che stava anche terrorizzando gli altri passeggeri, i carabinieri sono arrivati per identificarlo. Scoprendo che l'uomo avrebbe dovuto essere ai domiciliari per aver rubato uno scooter quella mattina stessa: non è servito, dunque, il suo parziale "travestimento" per imbarcarsi da Ischia verso il continente. E stavolta è finito in una camera di sicurezza in attesa dell'udienza in tribunale.

Tutto è accaduto a Barano d'Ischia, sull'Isola Verde del Golfo di Napoli: il giovane, 21 anni, era in fila al porto per imbarcarsi su uno degli ultimi traghetti della giornata verso il capoluogo partenopeo, ma a colpire era il fatto che indossasse un passamontagna. I passanti lo hanno subito notato e, tra lo spavento e lo stupore, non ci è voluto troppo tempo che venisse notato anche dai carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia, che si trovavano in zona per i normali controlli agli imbarchi. A quel punto, è bastato che chiedessero al giovane di mostrare il proprio volto: il 21enne lo ha fatto, ma poi ha tentato di scappare verso la pineta. Inseguito e bloccato, per lui è scattata la denuncia: il giovane, infatti, poche ore prima aveva rubato uno scooter e, anche in quel caso dopo un breve inseguimento, era stato fermato e, dopo l'arresto, portato ai domiciliari, dai quali evidentemente credeva di riuscire a scappare indossando un passamontagna ed imbarcandosi per Napoli. Alla fine per lui si sono aggiunti anche i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, prima di essere portato in una camera di sicurezza.