Entra in Funicolare Centrale armato di machete e terrorizza i passeggeri, denunciato 51enne L’uomo era entrato nella Funicolare di Napoli ieri pomeriggio, brandendo un machete. I poliziotti lo hanno bloccato e denunciato: si tratta di un 51enne napoletano.

A cura di Pierluigi Frattasi

È entrato nella Funicolare Centrale di Napoli impugnando un machete di quasi 30 centimetri e terrorizzando i passeggeri. Per un 51enne napoletano, con precedenti di polizia, ora è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'episodio risale a ieri pomeriggio. L'uomo aveva cercato di introdursi con l'arma in mano prima nella stazione del Petraio e poi in quella di Corso Vittorio Emanuele, scatenando il panico tra i viaggiatori. L'Anm, quando si è accorta di quanto stava accadendo, ha evacuato la Funicolare, facendo uscire tutti. Immediatamente sono partiti anche i controlli delle forze dell'ordine che sono riusciti ad individuare l'uomo e poi a recuperare anche l'arma.

Il blitz delle forze dell'ordine in funicolare

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Vomero, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa. I poliziotti si sono presso la fermata della funicolare in corso Vittorio Emanuele II per una segnalazione di un uomo armato di machete. Giunti sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo era entrato nella stazione brandendo un machete pertanto erano stati fatti evacuare i viaggiatori.

Gli operatori, con il supporto delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati San Ferdinando e Decumani, hanno raggiunto e bloccato l’uomo poco distante e, in un vagone della funicolare, hanno rinvenuto la roncola con la lama della lunghezza di circa 29 cm. Il 51enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato.

L'Usb: "Basta violenza"

