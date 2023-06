Entra in casa dell’ex compagna e la minaccia di morte con un coltello: arrestato un 30enne Era entrato in casa dell’ex compagna minacciandola con un coltello: arrestato un 30enne napoletano con precedenti di polizia per atti persecutori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era riuscito ad entrare nell'abitazione dell'ex compagna, per poi minacciarla di morte con un coltello: un uomo di 30 anni, napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori dagli agenti della Polizia di Stato. La donna, a parte il comprensibile spavento, non ha riportato ferite nella vicenda. Fondamentale anche l'intervento di un altro familiare presente in casa, che era riuscito ad allontanarlo prima che riuscisse a colpire la donna con un coltello.

Tutto è accaduto nella serata di ieri: i poliziotti, intervenuti per una segnalazione di una donna minacciata dall’ex compagno nella zona dell'Arenaccia, hanno trovato alcuni parenti della donna, che spiegavano come l'ex compagno della donna, dopo aver tentato di aggredirla, si fosse nascosto nello stabile armato. Raggiunto e bloccato sempre nello stabile dell'Arenaccia dove erano intervenuti, i poliziotti hanno poi trovato anche un coltello nascosto nell'intercapedine di un muro e che sarebbe stato usato poco prima per minacciare la donna.

Da quanto ricostruito anche grazie alla testimonianza diretta della vittima, l'uomo aveva incontrato la sua ex compagna per strada, seguendola fino allo stabile, per poi introdursi nella sua abitazione. Qui, aveva poi estratto un coltello con il quale l'aveva minacciata di morte e tentando addirittura di colpirla: provvidenziale l'intervento di un altro familiare della donna, che è riuscito ad allontanarlo prima che riuscisse a mettere in atto le sue minacce. Già in passato, ha spiegato ancora la donna, sarebbe stata seguita e minacciata dall'ex compagno. Dopo l'arresto, per l'uomo è scattata la denuncia per atti persecutori.