Emergenza caldo Napoli, i sindacati al Comune: “Smart working in ufficio come in pandemia” Vertice in Comune il 24 luglio sull’impatto dell’emergenza caldo sui 5mila lavoratori comunali. Convocati tutti i sindacati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vertice al Comune di Napoli per affrontare l'emergenza caldo di questi giorni, con temperature superiori a 40 gradi centigradi. L'ondata di calore va avanti ormai da domenica scorsa e la Protezione Civile ha prorogato l'allerta fino a mercoledì 26 luglio. La città è avvolta in un clima rovente e torrido, soggetta a continui blackout. Palazzo San Giacomo ha circa 5mila dipendenti, infatti, che lavorano in molti casi in strada o in uffici a contatto col pubblico, spesso senza condizionatori. Tutti i sindacati sono stati convocati lunedì 24 luglio: "Il tavolo avrà ad oggetto l’individuazione di misure atte a salvaguardare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto alle alte temperature di questi giorni".

"Subito lo smart working come durante il Covid"

E tra le richieste dei sindacati spunta anche quella dello smart working. "Per tutti coloro che svolgono servizi tecnici ed amministrativi nelle Municipalità e nei servizi – dice Agostino Anselmi della Cisl Fp – chiederemo che i lavoratori vengano collocati in smart working, come si fece nell'era della pandemia del Covid19″. Per fronteggiare l'emergenza caldo, in Comune è stato convocato un tavolo con tutti i sindacati (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA, RSU e RLS) e la Protezione Civile, avente ad oggetto "l’emergenza meteorologica" e "l’adozione di misure per contrastare l’emergenza determinata dalle alte temperature di questi giorni".

Cosa chiedono i sindacati all'amministrazione Manfredi?

