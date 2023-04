Emanuele Filiberto acquista il Real Aversa (Serie D): l’annuncio della società normanna Emanuele Filiberto acquista il Real Aversa: è la sua seconda squadra, dopo il Savoia. Il comunicato della società normanna sulla cessione della squadra.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Emanuele Filiberto ha acquistato il titolo sportivo del Real Aversa, la squadra di calcio della cittadina normanna. Lo ha annunciato la stessa società in una nota ufficiale. Si tratta della seconda squadra acquisita da Emanuele Filiberto, che già in passato aveva acquistato quello del Savoia di Torre Annunziata. La squadra, intanto, nei prossimi giorni sarà impegnata nella difesa della categoria: attualmente infatti il Real Aversa gioca nella Serie D, mentre il Savoia ha chiuso il campionato di Eccellenza all'undicesimo posto del Girone A, conservando a sua volta la categoria per il prossimo anno.

L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi, in una nota ufficiale del presidente uscente Guglielmo Pellegrino:

Si rende noto che venerdì 21 aprile, la Casa Reale Holding Spa ha acquistato il titolo del Real Aversa, acquisendo con tale operazione la sua seconda squadra calcistica, dando così maggior vigore al proprio progetto di sviluppo nei nostri territori puntando ancora di più sul calcio per la rilevanza sociale e formativa che ha per i giovani. Vista l'indisponibilità dello Stadio Augusto Bisceglia e l’inizio dei lavori per il rifacimento del manto erboso, gli allenamenti saranno svolti nella struttura oggi nella disponibilità della Casa Reale Holding Spa fino alla fine della stagione, in attesa di poter ritornare al Bisceglia appena disponibile.

Lo stesso presidente aveva già chiarito di voler "lasciare la squadra per motivi personali, familiari ed economici, e di volere concludere qui la mia avventura calcistica", e che "l'unica società che si è avvicinata con fatti concreti e non a chiacchiere, mostrando interesse a sostenere e, di fatto, a salvare la squadra è stata la Casa Reale Holding Spa, importante realtà imprenditoriale rappresentata dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia, dal Dott Nazario Matachione e dal Dott. Marcello Pica".