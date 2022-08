Elvira Zriba, investita e uccisa sul Lungomare: il fratello morto allo stesso modo 8 mesi fa La tragica coincidenza che lega Elvira e suo fratello Mustafha, entrambi morti dopo essere stati investiti a otto mesi di distanza.

A cura di Valerio Papadia

Un destino crudele quello che lega Elvira Zriba e suo fratello Mustafha, morti allo stesso modo a soli otto mesi di distanza. La donna, 34 anni, è stata investita intorno all'una di questa notte in via Caracciolo, sul Lungomare di Napoli: stava attraversando la strada, nei pressi della Villa Comunale, quando è stata investita da una motocicletta; portata all'ospedale San Paolo, la donna è purtroppo deceduta a causa della gravità delle ferite riportate. Allo stesso modo, otto mesi fa, nel dicembre del 2021, Mustafha Zriba, 36 anni, fratello maggiore di Elvira, è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica.

Elvira, investita mentre attraversava sul Lungomare

La tragedia di Elvira si è consumata, come detto, questa notte, quella tra domenica e lunedì, sul Lungomare di Napoli. La donna stava attraversando la strada quando è stata investita da una moto, a bordo della quale c'erano due giovani, un ragazzo e una ragazza: anche loro, in seguito all'impatto, sono finiti in ospedale, ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Le indagini sulla morte di Elvira Zriba sono affidate agli agenti della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, diretta dal capitano Antonio Muriano.

Mustafha, ucciso da un pirata della strada che è fuggito

La morte di Mustafha Zriba, invece, risale al 10 dicembre del 2021: il giovane stava percorrendo via Montagna Spaccata, quartiere Pianura, in sella alla sua bicicletta elettrica, quando venne travolto e ucciso da un pirata della strada, che fuggì senza prestare soccorso. Soltanto circa un mese più tardi, all'inizio del mese di gennaio 2022, gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a individuare e arrestare il conducente dell'automobile che ha investito il 36enne.