Investito a Pianura, Mustafha Zriba muore a 36 anni: lascia due figli. Caccia al pirata della strada Il giovane è stato investito lo scorso 10 dicembre a Pianura, periferia occidentale di Napoli, ed è morto oggi, dopo tre giorni di ricovero in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Un intero quartiere, quello di Soccavo, periferia occidentale di Napoli, piange la prematura scomparsa di Mustafha Zriba, deceduto a soli 36 anni in seguito a un incidente stradale. Il giovane, lo scorso 10 dicembre, si trovava a piedi a Pianura, quartiere confinante con quello in cui abitava, quando è stato investito da un'automobile, il cui conducente non si è fermato a prestare i primi soccorsi: ricoverato in ospedale, Mustafha è deceduto oggi, lunedì 13 dicembre, dopo tre giorni. Molto conosciuto a Soccavo, sono tantissimi i messaggi di cordoglio che nella giornata odierna, quando la notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa nel quartiere, sono comparsi sui social network; Mustafha Zriba lascia la compagna e i loro due figli piccoli.

Si cerca il pirata della strada che ha investito e ucciso Mustafha Zriba

Come detto, chi era alla guida della vettura che ha investito Mustafha non si è fermato a prestare i primi soccorsi e, ad ora, risulta ancora irreperibile. Dopo l'incidente, il cugino del 36enne, che oggi ne ha annunciato la scomparsa, aveva diramato un appello affinché il pirata della strada, o chiunque avesse visto qualcosa di utile alla sua identificazione, si facesse avanti: "Vi chiedo di pregare – ha scritto l'uomo sui social – ma soprattutto di condividere. Prego chiunque abbia visto qualcosa di aiutarci a ricostruire quanto è accaduto e se questo post arrivasse proprio alla persona che guidava l'auto, voglio solo dirti che questa tragedia può capitare a chiunque, ma almeno potevi chiamare i soccorsi invece di scappare, perché hai distrutto la vita di un ragazzo e una famiglia".