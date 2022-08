Investita da una moto mentre attraversa la strada, 34enne muore sul Lungomare di Napoli La donna è stata investita intorno all’una di questa notte in via Caracciolo: trasportata in ospedale, la 34enne è purtroppo deceduta. Feriti anche i due occupanti del mezzo a due ruote.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale questa notte sul Lungomare di Napoli: una donna di 34 anni, Elvira Zriba il suo nome, è morta dopo essere stata investita da una motocicletta mentre attraversava la strada in via Caracciolo. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, la 34enne è stata investita dal mezzo a due ruote – a bordo del quale si trovavano un ragazzo e una ragazza – all'altezza del civico 10, dove sorgono gli chalet che costeggiano la Villa Comunale di Napoli: nell'impatto, anche gli occupanti della moto sono caduti sull'asfalto. A riportate le conseguenze peggiori è stata però la 34enne, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi: soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dove purtroppo è deceduta a causa della gravità delle ferite riportate.

In ospedale ci sono finiti anche i due giovani che si trovavano a bordo della motocicletta: il ragazzo, che guidava il mezzo, è stato portato all'ospedale del Mare, mentre la ragazza è stata portata all'ospedale Cardarelli; le loro condizioni di salute non desterebbero particolare preoccupazione. Sul luogo del tragico incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto: le indagini per fare luce sull'incidente e stabilire eventuali responsabilità sono affidate alla Sezione Infortunistica Stradale della Municipale, guidata dal capitano Antonio Muriano.