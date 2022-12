“Eliminiamo le strisce gialle per le auto, sono un privilegio”: la proposta in Consiglio comunale Ordine del giorno presentato in consiglio comunale dal consigliere Luigi Grimaldi (Gruppo Misto). “Va chiuso anche il parcheggio spalti Maschio Angioino, intralcia i turisti. Si usi il fossato per la sosta”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Le strisce gialle sono un privilegio di casta a Napoli, vanno abolite". Ad affermarlo è il consigliere comunale Luigi Grimaldi, del gruppo Misto, che ha presentato un apposito ordine del giorno alla delibera 214 del 17 giugno 2022, discussa oggi dall'assemblea cittadina. Si tratta del regolamento sulla sicurezza urbana, che è arrivato in Aula accompagnato da un maxi-emendamento, nel quale ci sono le nuove norme anche per la movida.

"Strisce gialle sono un privilegio di casta"

"Gli spazi-parcheggio delineati dalle strisce gialle – scrive Grimaldi – vengono usufruiti anche da autovetture appartenenti ai dipendenti dei palazzi istituzionali e delle forze dell'ordine. Il parcheggio in tali strisce gialle non è concesso né creato altresì per altri soggetti, che ne avrebbero ben diritto in quanto svolgono mansioni di rilievo e di sicurezza nella città di Napoli".

Per questi motivi, il consigliere ha presentato l'ordine del giorno per chiedere al sindaco Gaetano Manfredi e all'assessore al ramo competente, "l'abolizione delle strisce gialle antistanti i palazzi istituzionali e i palazzi delle forze dell'ordine". Un provvedimento, spiega nell'odg, che "favorisce la tenuta etica e civile di questa amministrazione, in quanto tali strisce gialle appaiono come un sopruso, mirato alla logica della protezione delle caste".

"Il parcheggio spalti del Maschio Angioino va chiuso"

Ma non finisce qui. Il consigliere Grimaldi, con un altro ordine del giorno collegato alla stessa delibera, ha chiesto all'amministrazione Manfredi di intervenire anche sul parcheggio Spalti del Maschio Angioino. Quell'area, scrive, usata "come parcheggio comporta file di autovetture in attesa, creando problemi ai pedoni in visita al monumento". Il consigliere chiede quindi di abolire il parcheggio degli spalti e attivare invece un nuovo parcheggio nell'area del fossato, aperto sia per il pubblico che per l'apparato del Comune di Napoli".