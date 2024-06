video suggerito

Elezioni Europee 2024, scrutatrice abbandona seggio nel Napoletano ed è denunciata: “Paga troppo bassa” La scrutatrice 24 enne ha abbandonato il seggio nella serata di ieri e non è più tornata. Ai carabinieri ha detto che la paga sarebbe stata troppo bassa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scrutatrice 24enne è stata denunciata dai carabinieri a Qualiano, in provincia di Napoli, per aver abbandonato il seggio senza motivo. L'episodio è accaduto ieri sera, nel Comune della provincia di Napoli, dove era stato allestito l'ufficio elettorale per le operazioni di voto in occasione delle Elezioni Europee 2024. La giovane avrebbe lasciato il seggio nella serata di ieri senza dare alcuna spiegazione. Non è più tornata e avrebbe inizialmente fornito giustificazioni senza fondamento.

Questa mattina alla sua porta hanno però bussato i Carabinieri della stazione di Qualiano, ai quali la giovane donna avrebbe infine ammesso di aver non voler tornare perché la paga da scrutatrice era troppo bassa. A quel punto per la ragazza è scattata la denuncia per abbandono di seggio senza legittimo motivo. Le operazioni di voto non hanno comunque subito criticità o rallentamenti.

Quanto sono pagati presidenti e scrutatori

La paga di presidenti e scrutatori di seggio è stata definita con circolare 34 del 2024 del Ministero dell'Interno. Nei seggi in cui si vota soltanto per le elezioni Europee i presidenti guadagnano 138 euro, mentre gli scrutatori e segretari 110,40 euro. L'importo è stato aumentato rispetto agli scorsi anni. Si tratta di una cifra complessiva che va a coprire tutti i giorni delle elezioni, in Italia, quindi, sia la giornata di sabato 8 che quella di domenica 9 giugno, nonché le operazioni di spoglio che partiranno oggi, alla chiusura dei seggi alle ore 23,00 e proseguiranno per tutta la notte fino al completamento.

I presidenti di seggio sono stati convocati dai Comuni ieri mattina, alle 7,30 per la consegna dei materiali e l'apertura dei seggi alle 15,00, ed hanno terminato il loro lavoro alle 23,00. Questa mattina i seggi hanno riaperto alle 7,00 e chiuderanno nuovamente alle 23,00. A Napoli città sono stati tantissimi i presidenti di seggio e gli scrutatori che hanno dato forfait. In pratica uno su quattro ha rinunciato. Il Comune di Napoli li ha sostituiti, chiedendo in alcuni casi anche l'aiuto dei dipendenti comunali impiegati nella task force per le elezioni.