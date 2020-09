Solitamente la battaglia elettorale per il Comune di San Giorgio a Cremano, popolosissimo centro alle porte di Napoli (45mila abitanti circa) rientra nel pacchetto di alleanze in chiave regionale. Dunque non stupisca il grosso numero di liste civiche e di candidati in campo per un posto da sindaco e un posto da consigliere nella città che diede i natali a Massimo Troisi. Si ricandida l'uscente Giorgio Zinno, conosciuto anche per le sue nette posizioni a tutela della comunità Lgbtq+.

Elezioni Comunali 2020 San Giorgio a Cremano: candidati a sindaco e liste collegate

Salvatore Galdieri detto Aldo (Fratelli d'Italia)

Luigi Gallo (Italia in Comune)

Giovanni Marino (Marino Sindaco, Go! Giovani Organizzati, San Giorgio Democratica, Rinascimento Partenopeo, Civici e Progressisti per Marino Sindaco, Orgoglio Campano, Sangiorgesi)

Patrizia Nola (Movimento 5 Stelle)

Giorgio Zinno (Partito Democratico, Italia Viva, Idea Nuova, Uniti per San Giorgio, Europa Verde e il cittadino per San Giorgio, Campania Libera, Progetto San Giorgio con Zinno Sindaco, Cento passi)